Победа на «Евровидении-2018» досталась певице из Израиля 

Певица из Израиля Netta (Нетта Барзилай) стала победительницей 63-го международного песенного конкурса «Евровидение». В финале она исполнила песню Toy («Игрушка»).
Результаты были объявлены в ночь на воскресенье на арене Altice в Лиссабоне, где проходил песенный конкурс.
Второе и третье места, согласно итогам зрительского голосования и голосования жюри, достались соответственно представительнице Кипра Элени Фурейра с песней Fuego («Огонь») и Сезару Сэмпсону из Австрии с композицией Nobody But You («Никто, кроме тебя»).
На сцене Нетта получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. 25-летняя Нетта Барзилай попала на «Евровидение» благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу, отмечает ТАСС. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов.