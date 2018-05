Победа на «Евровидении-2018» досталась певице из Израиля 

Певица из Израиля Netta (Нетта Барзилай) стала победительницей 63-го международного песенного конкурса «Евровидение». В финале она исполнила песню Toy («Игрушка»).

Результаты были объявлены в ночь на воскресенье на арене Altice в Лиссабоне, где проходил песенный конкурс.

Второе и третье места, согласно итогам зрительского голосования и голосования жюри, достались соответственно представительнице Кипра Элени Фурейра с песней Fuego («Огонь») и Сезару Сэмпсону из Австрии с композицией Nobody But You («Никто, кроме тебя»).