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Доход врио самарского губернатора сократился, а его супруги — удвоился
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Доход врио самарского губернатора сократился, а его супруги — удвоился 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Доход врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2017 году составил 6,126 миллиона рублей, что на 4 миллиона рублей меньше, чем в 2016 году (10,138 миллиона рублей), доход его супруги, наоборот, вырос вдвое — до 5,8 миллиона рублей, сообщает правительство региона.
Согласно размещенной на портале информации, врио губернатора задекларировал земельный участок площадью 500 квадратных метров, жилой дом (506,7 квадратных метров), квартиру (234,3 квадратных метров), 1/3 квартиры (59,2 квадратных метров), гараж (31,5 квадратных метров) и хозяйственную кладовую (7,6 квадратных метров), а также автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Lada Largus. Список недвижимости и транспортных средств, принадлежащих Азарову, по итогам 2017 года в целом не изменился — прибавился лишь автомобиль Lada Largus.
Доход супруги врио главы региона Элины Азаровой в 2017 году, наоборот, вырос. Она заработала более 5,8 миллиона рублей против более 2,7 миллиона рублей годом ранее. В собственности у нее доля в земельном участке площадью 2,2 тысячи квадратных метров, квартира (50,3 квадратных метров) и 2/3 нежилого помещения (76,1 квадратных метров).
Все имущество Азаровых находится в России.
Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре прошлого года. С 2014 года был членом Совета Федерации от региона. В конце апреля Азаров официально заявил о том, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Глава региона избирается сроком на 5 лет.
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