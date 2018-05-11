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Клодоалдо: надеюсь, Месси выиграет свой заслуженный мундиаль не в России
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Клодоалдо: надеюсь, Месси выиграет свой заслуженный мундиаль не в России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Клодоалдо рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Конечно, Бразилия — одна из фаворитов. Я думаю, что мы вряд ли увидим сюрпризы на чемпионате мира. Команды-аутсайдеры могут хорошо выступить, но они не выиграют Кубок", — цитирует Клодоалдо официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Также бывший игрок назвал в качестве фаворитов мундиаля Бразилию, Англию, Францию и Аргентину.
"Жаль, что это, возможно, последний чемпионат мира для Месси. Я даже думаю, что он заслуживает того, чтобы выиграть трофей за все, что он сделал в футболе. Но я надеюсь, что этого не случится в России", — добавил он.
Ранее официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года.
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