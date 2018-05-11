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Казахстанский силач протащил тепловоз с вагоном весом 180 тонн
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Казахстанский силач протащил тепловоз с вагоном весом 180 тонн 

РИА Новости 2 часа назад
АСТАНА, 11 мая — РИА Новости. Силач из Казахстана Сергей Цырульников протянул по рельсам тепловоз и вагон весом 180 тонн. Атлет установил новый рекорд по тяге канатом локомотива серии ЧМЭ-3.
Видео опубликовал Sputnik Казахстан.
Сергей Цырульников — четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, а также продолжатель традиций известных казахских палуанов (палуан — борец, силач. — Sputnik.) Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу. Кандидат в мастера спорта по гиревому спорту.
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Силач из Казахстана Сергей Цырульников протянул локомотив и вагон. Атлет установил новый рекорд по тяге канатом локомотива серии ЧМЭ-3. Для установления рекорда Сергей Цырульников тренировался несколько месяцев. #sputnikvideo pic.twitter.com/Z79857tQO2
— Sputnik Казахстан (@Sputniknewskz) 11 мая 2018 г.
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