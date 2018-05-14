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«Робопёс» Boston Dynamics поступит в продажу в 2019-м
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«Робопёс» Boston Dynamics поступит в продажу в 2019-м 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Если вам по какой-то причине не хватает в хозяйстве пугающе проворного робота с телом собаки и головой змеи, ждать tuj поступления в продажу осталось совсем недолго. Основатель и генеральный директор Boston Dynamics Марк Райберт заявил, что купить разрабатываемого компанией четвероногого и однорукого робота SpotMini можно будет уже в 2019-м.
В конце прошлой недели Райберт объявил, что разработка SpotMini вошла в стадию предварительного производства. Первые сто роботов, если все пойдет по плану, будут произведены уже в этом году, а на 2019-й намечено масштабирование производства до коммерческих объемов.
Цена робота, который является самым тихим в «зверинце» Boston Dynamics, весит около 30 килограммов и работает на одном заряде до полутора часов, пока не определена. Однако представители компании отмечают, что последний прототип SpotMini обошелся в производстве в 10 раз дешевле своего предшественника. В то же время, сценарии использования робота в бизнесе или дома пока не вполне ясны.
За сутки до объявления о планах начать продавать четвероногого робота Boston Dynamics выложила видео, на котором механизм автономно перемещается по заданному маршруту, проложенному по офисам и производственным помещениям компании. Движения робота очен напоминают движения собаки, вот только спускаться с лестницы ему из-за особенностей конструкции удобнее задним ходом.
Райберт работал над шагающими роботами еще с начала 1980-х, мечтая о создании двуногих и четвероногих механизмов, которые не уступали бы в ловкости своим биологическим прообразам. В 1992 году ученый создал компанию Boston Dynamics, ставшую известной благодаря интересу к ее продукции со стороны Пентагона и снятым со специфическим юмором демонстрационным видеороликам.
В 2013-м Boston Dynamics купила Google, где создатель Android Энди Рубин тогда руководил робототехническим подразделением. Однако Рубин из Google вскоре ушел, а другие топ-менеджеры относились к перспективам робота как коммерческого продукта довольно скептически. В итоге в 2017-м компанию продали японской SoftBank, активно инвестирующей в технологии будущего и уже выпустившей на рынок в Японии собственного робота Pepper.
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