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Робот не устанет, а вы? Новую модель для Минобороны США научили бегать и перепрыгивать препятствия
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Робот не устанет, а вы? Новую модель для Минобороны США научили бегать и перепрыгивать препятствия 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Хайтек
Компания Boston Dynamics, которая разрабатывает роботов для военных целей по заказу DARPA (Управление исследовательских проектов Минобороны США) опубликовали видео, на котором двуногий человекоподобный робот модели Atlas бегает по пересеченной местности. Демонстрация примечательна тем, что до сих пор бегать и сохранять равновесие умели только четырёхлапые роботы-«собаки».
Напомним, в ноябре 2017 года Boston Dynamics похвастали видео, на котором Atlas успешно выполняет обратное сальто, а ранние четырёхлапые модели роботов были призваны подносить экипировку и боеприпасы американским морпехам в боевых условиях.
Разработка двуногого гуманоидного робота Atlas началась в июле 2013 года. Машина ростом 1.8 весом 330 кг оснащена гибкими конечностями, стереокамерами и дальномерами. Разработчики утверждают, что Atlas создан для того, чтобы помогать людям в спасательных операциях, управлять транспортом и работать с использованием электроинструмента.
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