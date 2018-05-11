Транспорт изменит маршруты в Металлургическом районе Челябинска

Маршруты городского транспорта изменятся в Металлургическом районе Челябинска 13 мая из-за эстафеты, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

На время соревнований будет полностью закрыто движение на улицах Богдана Хмельницкого, Жукова и Мира, улицы Румянцева и Сталеваров перекроют частично. В связи с этим троллейбусы маршрутов № 7, 14 и 15 будут следовать только до ДК Строителей по следующим трассам:

№ 7 АМЗ — ул. Черкасская — ул. Пети Калмыкова — Шоссе Металлургов — ДК Строителей — ул. Черкасская — АМЗ№ 14 ПКиО — ул. Бр. Кашириных — ул. Черкасская — ул. Пети Калмыкова — Шоссе Металлургов — ДК Строителей — ул. Черкасская — ул. Бр. Кашириных — ПКиО№ 15 ул. Молдавская — ул. Черкасская — ул. Пети Калмыкова — Шоссе Металлургов — ДК Строителей — ул. Черкасская — ул. Молдавская

Автобус маршрута № 41 будет следовать по Шоссе Металлургов (без заезда на улицу Богдана Хмельницкого): ДК Строителей — Шоссе Металлургов — Аэропорт. Автобус №31 будет следовать по улице 60 лет Октября (через остановку «Аквариум»).

Отметим, что районная легкоатлетическая эстафета пройдет в 70-й раз, дистанция составит 3 872 метра. Старт и финиш забегов расположатся на площади у бывшего кинотеатра «Россия», организаторы ожидают более 250 команд.