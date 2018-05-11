Ещё
Транспорт изменит маршруты в Металлургическом районе Челябинска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Транспорт изменит маршруты в Металлургическом районе Челябинска 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Маршруты городского транспорта изменятся в Металлургическом районе Челябинска 13 мая из-за эстафеты, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
На время соревнований будет полностью закрыто движение на улицах Богдана Хмельницкого, Жукова и Мира, улицы Румянцева и Сталеваров перекроют частично. В связи с этим троллейбусы маршрутов № 7, 14 и 15 будут следовать только до ДК Строителей по следующим трассам:
№ 7 АМЗ — ул. Черкасская — ул. Пети Калмыкова — Шоссе Металлургов — ДК Строителей — ул. Черкасская — АМЗ№ 14 ПКиО — ул. Бр. Кашириных — ул. Черкасская — ул. Пети Калмыкова — Шоссе Металлургов — ДК Строителей — ул. Черкасская — ул. Бр. Кашириных — ПКиО№ 15 ул. Молдавская — ул. Черкасская — ул. Пети Калмыкова — Шоссе Металлургов — ДК Строителей — ул. Черкасская — ул. Молдавская
Автобус маршрута № 41 будет следовать по Шоссе Металлургов (без заезда на улицу Богдана Хмельницкого): ДК Строителей — Шоссе Металлургов — Аэропорт. Автобус №31 будет следовать по улице 60 лет Октября (через остановку «Аквариум»).
Отметим, что районная легкоатлетическая эстафета пройдет в 70-й раз, дистанция составит 3 872 метра. Старт и финиш забегов расположатся на площади у бывшего кинотеатра «Россия», организаторы ожидают более 250 команд.
АиФ: последние новости
Черновик от 11.05.2018 13:09 (Сергей Подолий) Юбилейная эстафета памяти бывшего работника «Уралкуза» прошла в Чебаркуле Металлический «зонт» стал поводом для шуток среди челябинцев
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-201820
Сборная России объявила состав на ЧМ-201872
«Лживые слова»: что менял по ночам Родченков26
Крушельницкого признали невиновным
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко591
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение