Инженеры создали четвероногого робота-охранника с видеокамерами

В продаже четвероногий робот-охранник появится уже в следующем году.

Американская инженерная компания Boston Dynamics объявила о скором старте продаж четвероногих роботов. Об этом компания сообщила на своем канале в Youtube.

Отмечается, что робот SpotMini появится в продаже уже в следующем году. Он будет выполнять функции охранника, при этом будет оснащен несколькими видеокамерами.

Компания выпустила уже 10 образцов, до конца года планируется сделать еще 100. Цена робота пока неизвестна, но производители отмечают, что он в 10 раз дешевле предыдущих моделей.