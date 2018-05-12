С 2019 года любой желающий сможет приобрести робота-собаку

Американская компания Boston Dynamics начнет продажу своих роботов-собак SpotMini в 2019 году. Компания также собирается увеличить объемы производства. В Boston Dynamics пока не готовы назвать стоимость SpotMini, но уточняют, что создание последних прототипов оказалось в разы дешевле, чем предыдущих.

Как сообщает «Газета.ру», собакоподобный робот от Boston Dynamics осваивает новые функции — разработчики научили его самостоятельно открывать дверь, а затем придерживать ее для других. До этого робот мог открывать двери лишь с помощью грубой силы.

Ранее «СП» писала, что агрессивно настроенный военный робот сбежал с секретной базы в США. Инцидент произошел в Джорджии. На территории штата идет масштабная операция по поискам робота.

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