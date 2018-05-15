Годовщина Overwatch принесёт новую карту для «Схватки» и более 50 косметических предметов

Компания Blizzard Entertainment объявила о скором запуске события в честь второй годовщины игры Overwatch. В нём смогут принять участие игроки в Overwatch на PC, PlayStation и Xbox One с 22 мая по 12 июня 2018 года.

Как отмечают разработчики, «Годовщина Overwatch» принесет в игру много нового контента, в том числе новое поле боя для режима «Схватка» — «Петра», более 50 новых косметических предметов, в том числе легендарные облики и три эпических. Для Кулака Смерти, Мойры и Бригитты добавлены новые эмоции танца.

Также в течение события можно будет получить любой из прошлых сезонных предметов и поучаствовать в некоторых потасовках из прошлых событий, в том числе потасовки из «Архивов Overwatch».

Помимо нового поля боя «Петра», для режима «Схватка» будет введена соревновательная версия, в которой будут доступны квалификационные матчи, рейтинг навыков и рейтинговая таблица.

Игроки, зашедшие в игру во время события «Годовщина Overwatch», получат один легендарный контейнер годовщины, в котором гарантированно найдется один легендарный предмет.

Также Overwatch можно будет опробовать бесплатно в течение бесплатных выходных с 25 по 29 мая. И, наконец, 22 мая появится новое цифровое издание игры: Legendary Edition. Внего войдет комплект легендарных и эпических обликов, а также обликов из издания Origin — всего 15 штук.