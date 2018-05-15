Ещё
Годовщина Overwatch принесёт новую карту для «Схватки» и более 50 косметических предметов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Годовщина Overwatch принесёт новую карту для «Схватки» и более 50 косметических предметов 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Компания Blizzard Entertainment объявила о скором запуске события в честь второй годовщины игры Overwatch. В нём смогут принять участие игроки в Overwatch на PC, PlayStation и Xbox One с 22 мая по 12 июня 2018 года.
Как отмечают разработчики, «Годовщина Overwatch» принесет в игру много нового контента, в том числе новое поле боя для режима «Схватка» — «Петра», более 50 новых косметических предметов, в том числе легендарные облики и три эпических. Для Кулака Смерти, Мойры и Бригитты добавлены новые эмоции танца.
Также в течение события можно будет получить любой из прошлых сезонных предметов и поучаствовать в некоторых потасовках из прошлых событий, в том числе потасовки из «Архивов Overwatch».
Помимо нового поля боя «Петра», для режима «Схватка» будет введена соревновательная версия, в которой будут доступны квалификационные матчи, рейтинг навыков и рейтинговая таблица.
Игроки, зашедшие в игру во время события «Годовщина Overwatch», получат один легендарный контейнер годовщины, в котором гарантированно найдется один легендарный предмет.
Также Overwatch можно будет опробовать бесплатно в течение бесплатных выходных с 25 по 29 мая. И, наконец, 22 мая появится новое цифровое издание игры: Legendary Edition. Внего войдет комплект легендарных и эпических обликов, а также обликов из издания Origin — всего 15 штук.
Ferra.ru: последние новости
Если переключить Google Assistant на русский язык, он начинает разговаривать, как Мутко День первой гонки Formula 1 В Одноклассниках появились квадратные видео
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг11
Новая красотка в российской гимнастике50
На кого попадёт Россия в 1/4 финала22
«Локомотив», ЦСКА и «Анжи» сыграют в Юношеской лиге УЕФА
Загитову хотят оставить за бортом88
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:46
Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
Хоккей Образование
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение