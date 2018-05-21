Разработчики Overwatch показали новую карту

22 мая в Overwatch стартует ивент, посвященный двухлетию игры. По этому случаю многие персонажи получат новые облики, а разработчики приготовили соревновательный сезон в режиме deathmatch, матчи которого будут проходить на новой карте «Петра». Если последнюю представили официально в новом видео на канале игры в YouTube, но все изображения всех скинов появилось в Сети раньше времени.

Отряд археологов приступил к раскопкам на развалинах Петры. Это новая карта для схватки, где все герои сражаются между собой, пока кто-то не расправится со всеми остальными.

Ивент по случаю годовщины Overwatch начнется 22 мая на PC, Xbox One и PS4. Игроков ждет:

новая карта для режима deathmatchукороченный соревновательный сезон в deathmatch с наградами по окончаниюлутбоксы со всеми предметами из предыдущих ивентовпредыдущие сезонные потасовки и заданияновые предметы годовщины, в том числе 8 легендарных обликов