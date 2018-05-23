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Стартовало праздничное событие Overwatch с новым контентом и подарками
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Стартовало праздничное событие Overwatch с новым контентом и подарками 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Blizzard Entertainment объявила о запуске события в честь второй годовщины игры Overwatch. В нём могут принять участие игроки в Overwatch на PC, PlayStation и Xbox One до 11 июня 2018 года.
Как отмечают разработчики, «Годовщина Overwatch» принесет в игру много нового контента, в том числе новое поле боя для режима «Схватка» — «Петра», более 50 новых косметических предметов, в том числе легендарные облики и три эпических. Для Кулака Смерти, Мойры и Бригитты добавлены новые эмоции танца.
Также в течение события можно будет получить любой из прошлых сезонных предметов и поучаствовать в некоторых потасовках из прошлых событий, в том числе потасовки из «Архивов Overwatch».
Помимо нового поля боя «Петра», для режима «Схватка» будет введена соревновательная версия, в которой будут доступны квалификационные матчи, рейтинг навыков и рейтинговая таблица.
Игроки, зашедшие в игру во время события «Годовщина Overwatch», получат один легендарный контейнер годовщины, в котором гарантированно найдется один легендарный предмет.
В честь годовщины разработчики снизили цены на электронные издания игры на PC в течение ограниченного времени: 799 рублей для обычного издания Overwatch и 2199 рублей для нового Overwatch Legendary Edition, в который войдет комплект легендарных и эпических обликов, а также обликов из издания Origin. Предложение действительно до 5 июня, 10:00 по московскому времени. Также Overwatch можно будет опробовать в течение бесплатных выходных с 25 по 29 мая.
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