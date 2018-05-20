Ещё
Трейлер новой карты «Петра» для Overwatch
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трейлер новой карты «Петра» для Overwatch 

MMO13 4 часа назад
Фото: MMO13
Разработчики многопользовательского шутера Overwatch опубликовали новый трейлер, посвященный следующей карте. Называется она «Петра» и предназначена для режима Схватка (Deathmatch).
Действия происходят на достаточно пустынной местности, где отряд археологов проводит раскопки. Локация содержит множество различных мест, которые не только радуют глаза, но и могут использоваться для получения тактического преимущества: узкие проходы, глубокие пещеры, обрывистые утесы. Кроме того, присутствуют джамп-пады, которые с легкостью подбросят вас наверх.
Новая карта «Петра» появится в Overwatch вместе с началом праздничного ивента, посвященного второй годовщине игры. Случится это 22 мая.
MMO13: последние новости
Состоялся официальный анонс Battlefield 5 Maestro — еще один новый оперативник в Rainbow Six: Siege A:IR — тизер «Черные Вестники»
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский чемпионат закончился мордобоем52
США и Канаду лишат чемпионатов63
Овечкин в шаге от катастрофы32
Знарку предложили вернуться24
Фанаты «Реала» массово отказались ехать на ЛЧ в Киев
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение