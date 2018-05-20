Трейлер новой карты «Петра» для Overwatch

Разработчики многопользовательского шутера Overwatch опубликовали новый трейлер, посвященный следующей карте. Называется она «Петра» и предназначена для режима Схватка (Deathmatch).

Действия происходят на достаточно пустынной местности, где отряд археологов проводит раскопки. Локация содержит множество различных мест, которые не только радуют глаза, но и могут использоваться для получения тактического преимущества: узкие проходы, глубокие пещеры, обрывистые утесы. Кроме того, присутствуют джамп-пады, которые с легкостью подбросят вас наверх.

Новая карта «Петра» появится в Overwatch вместе с началом праздничного ивента, посвященного второй годовщине игры. Случится это 22 мая.