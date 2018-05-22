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В Overwatch стартовало событие в честь второй годовщины игры
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В Overwatch стартовало событие в честь второй годовщины игры 

GameGuru 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Overwatch исполняется два года. В честь этого знаменательного дня, Blizzard запускает старое-новое игровое событие — «Годовщина Overwatch».
Игроков ждут:
Более 190 особых праздничных предметов (из них больше 60 — новые). В них включены облики из всех проведенных ранее ивентов, эмоции и многое другое. В режиме Аркады можно будет заново сыграть в прошлые сезонные потасовки, а потасовки дня будут предлагаться в ротации в течение всего события. Соревновательный режим «Схватка» с квалификационными матчами, рейтингом навыков, рейтинговой таблицей и возможностью зарабатывать победные очки, которые можно потратить на «золотые пушки». Битвы будут проходить на картах «Петра» и «Шато-Гийяр».
Годовщина Overwatch будет отмечаться в период с 22 мая по 11 июня на PC, Xbox One и PS4.
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