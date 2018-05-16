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В Overwatch зарегистрировано 40 миллионов игроков
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В Overwatch зарегистрировано 40 миллионов игроков 

GameGuru 16 мая 2018
Фото: DTF.RU
Джефф Каплан из команды Overwatch опубликовал новое видео на странице игры в YouTube. Директор многопользовательского шутера Blizzard отметил, что впереди большой праздник — двухлетняя годовщина, которую будут отмечать 40 миллионов человек по всему миру. Именно столько насчитывается игроков в Overwatch.
По этому случаю разработчики приготовили много интересного:
новая карта для режима deathmatchукороченный соревновательный сезон в deathmatch с наградами по окончаниюлутбоксы со всеми предметами из предыдущих ивентовпредыдущие сезонные потасовки и заданияновые предметы годовщины, в том числе 8 легендарных обликов
Событие в честь второй годовщины Overwatch начнется 22 мая на PC, Xbox One и PS4.
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