В Overwatch зарегистрировано 40 миллионов игроков

Джефф Каплан из команды Overwatch опубликовал новое видео на странице игры в YouTube. Директор многопользовательского шутера Blizzard отметил, что впереди большой праздник — двухлетняя годовщина, которую будут отмечать 40 миллионов человек по всему миру. Именно столько насчитывается игроков в Overwatch.

По этому случаю разработчики приготовили много интересного:

новая карта для режима deathmatchукороченный соревновательный сезон в deathmatch с наградами по окончаниюлутбоксы со всеми предметами из предыдущих ивентовпредыдущие сезонные потасовки и заданияновые предметы годовщины, в том числе 8 легендарных обликов

Событие в честь второй годовщины Overwatch начнется 22 мая на PC, Xbox One и PS4.