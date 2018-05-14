ОКР объявил о регистрации Позднякова и Попова на выборы президента организации

На пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) выдвинуты Станислав Поздняков Александр Попов , сообщает ТАСС Отмечается, что кандидатура Позднякова была выдвинута 35 спортивными организациями, включая 17 спортивных федераций, 11 олимпийских советов, две олимпийские академии и пять общественных организаций. Кандидатуру Попова поддержал Стрелковый союз России. Ранее нынешний президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы организации.