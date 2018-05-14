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ОКР объявил о регистрации Позднякова и Попова на выборы президента организации
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ОКР объявил о регистрации Позднякова и Попова на выборы президента организации 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
На пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) выдвинуты Станислав Поздняков и Александр Попов, сообщает ТАСС.
Отмечается, что кандидатура Позднякова была выдвинута 35 спортивными организациями, включая 17 спортивных федераций, 11 олимпийских советов, две олимпийские академии и пять общественных организаций.
Кандидатуру Попова поддержал Стрелковый союз России.
Ранее нынешний президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы организации.
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