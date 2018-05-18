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Ткачев, Мень, Никифоров, Пучков, Хлопонин, Донской, Соколов, Галушка, Кузнецов, Рогозин, Шувалов, Дворкович не войдут в состав нового кабмина
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Ткачев, Мень, Никифоров, Пучков, Хлопонин, Донской, Соколов, Галушка, Кузнецов, Рогозин, Шувалов, Дворкович не войдут в состав нового кабмина 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ткачев, Мень, Никифоров, Пучков, Хлопонин, Донской, Соколов, Галушка, Кузнецов, Рогозин, Шувалов, Дворкович не войдут в состав нового кабмина.
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