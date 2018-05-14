В Котельниче на несанкционированных местах торговли продавали опасную речную рыбу

Как сообщает управление ветеринарии Кировской области, житель Котельнича продавал 5 кг речной рыбы.

При этом он не проводил ветеринарно-санитарную экспертизу, у него не было документов, подтверждающих безопасность рыбы, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территории его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар. Речная рыба была без упаковки, маркировки, без наименования, количества, даты вылова, срока годности, условий хранения и места улова.

В управлении отметили, что речная рыба, которую не проверили эксперты, может являться источником заражения человека таким заболеванием как описторхоз (заболевание, вызываемое паразитами). Поэтому вся рыба была изъята и уничтожена.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение правил реализации животноводческой продукции).

Фото — управление ветеринарии Кировской области