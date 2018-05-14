Ещё
В Котельниче на несанкционированных местах торговли продавали опасную речную рыбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Котельниче на несанкционированных местах торговли продавали опасную речную рыбу 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Как сообщает управление ветеринарии Кировской области, житель Котельнича продавал 5 кг речной рыбы.
При этом он не проводил ветеринарно-санитарную экспертизу, у него не было документов, подтверждающих безопасность рыбы, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территории его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар. Речная рыба была без упаковки, маркировки, без наименования, количества, даты вылова, срока годности, условий хранения и места улова.
В управлении отметили, что речная рыба, которую не проверили эксперты, может являться источником заражения человека таким заболеванием как описторхоз (заболевание, вызываемое паразитами). Поэтому вся рыба была изъята и уничтожена.
В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение правил реализации животноводческой продукции).
Фото — управление ветеринарии Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
Сотрудники филиала «Кировэнерго» поздравили ветеранов-энергетиков с годовщиной Великой Победы В Кирове скончалась экс-директор Герценки Надежда Гурьянова Главе МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Олегу Исаеву вручена медаль
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Падший человек»55
Россия досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею1
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
С кем сыграет Россия в четвертьфинале ЧМ
Овечкин: борьба еще не закончена
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение