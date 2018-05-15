В Нижнем пройдет горячая линия по вопросам отлова бездомных животных

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода 15 мая проводит горячую линию по вопросам отлова и содержания безнадзорных животных, сообщает пресс-служба городской администрации.

Нижегородцы с 10:00 до 11:00 смогут задать вопросы специалистам по телефону: 8 (831) 433-51-10.

Сообщается, что правительство Нижегородской области в 2018 году выделило на отлов и содержание животных в Нижнем Новгороде более 10,8 млн рублей. Эти средства полностью покрывают потребности города.

В Нижнем Новгороде действует так называемый принцип «возвратного отлова» бездомных животных. Собак и кошек осматривают ветеринары, которые прикрепляют на уши животным специальные бирки. После этого их возвращают в прежнее место обитания, кроме больниц, образовательных и спортивных учреждений. Эвтаназия допускается только по медицинским показаниям, отлов исключительно в целях умерщвления запрещен.