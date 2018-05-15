Ещё
В Нижнем пройдет горячая линия по вопросам отлова бездомных животных
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем пройдет горячая линия по вопросам отлова бездомных животных 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода 15 мая проводит горячую линию по вопросам отлова и содержания безнадзорных животных, сообщает пресс-служба городской администрации.
Нижегородцы с 10:00 до 11:00 смогут задать вопросы специалистам по телефону: 8 (831) 433-51-10.
Сообщается, что правительство Нижегородской области в 2018 году выделило на отлов и содержание животных в Нижнем Новгороде более 10,8 млн рублей. Эти средства полностью покрывают потребности города.
В Нижнем Новгороде действует так называемый принцип «возвратного отлова» бездомных животных. Собак и кошек осматривают ветеринары, которые прикрепляют на уши животным специальные бирки. После этого их возвращают в прежнее место обитания, кроме больниц, образовательных и спортивных учреждений. Эвтаназия допускается только по медицинским показаниям, отлов исключительно в целях умерщвления запрещен.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Перерасчеты за отопление в Автозаводском районе будут скорректированы Председатель гордумы Нижнего Новгорода поздравил горожан с Днем Победы Экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса приедет в Нижний Новгород
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольные фанаты подожгли себя на матче4
Загитову хотят оставить за бортом83
«Он спровоцировал ад»1
На сборную России работает шведский шпион9
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ23
Видео
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение