Как мусульмане всего мира встретили Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан наступил в этом году 16 мая. Считается, что в этот месяц был ниспослан Коран: пророк Мухаммед получил от архангела Джабраила божественное откровение, ставшее основой священной книги.

В течение месяца мусульмане держат ежедневный строгий пост воздерживаться от приема пищи, воды и не курить в светлое время суток. Рамадан для приверженцев ислама — это некая духовная школа, испытание, воспринимаемое мусульманами как огромная радость.