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Как мусульмане всего мира встретили Рамадан
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Как мусульмане всего мира встретили Рамадан 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Священный для мусульман месяц Рамадан наступил в этом году 16 мая. Считается, что в этот месяц был ниспослан Коран: пророк Мухаммед получил от архангела Джабраила божественное откровение, ставшее основой священной книги.
В течение месяца мусульмане держат ежедневный строгий пост воздерживаться от приема пищи, воды и не курить в светлое время суток. Рамадан для приверженцев ислама — это некая духовная школа, испытание, воспринимаемое мусульманами как огромная радость.
Подробнее о значении и традициях Рамадана — в материале ТАСС.
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