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Председатель Духовного управления мусульман КЧР осудил нападение на церковь в Грозном
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Председатель Духовного управления мусульман КЧР осудил нападение на церковь в Грозном 

ТАСС 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
ТАСС, 19 мая. Нападение на церковь в Грозном совершено специально в священный месяц Рамадан, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, считает председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
"Бандиты есть везде. Это специально в священный месяц делается, чтобы дестабилизировать ситуацию. Сейчас же месяц Рамадан, в этот месяц нельзя не то что войн — ругаться нельзя. То, что в этот месяц делается, — у них (нападавших — прим. ТАСС) нет никакой идеи, ничего", — сказал он.
Муфтий заявил, что осуждает случившееся.
Ранее силовики уничтожили четверых боевиков, пытавшихся захватить в Грозном прихожан в церкви Архангела Михаила.
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