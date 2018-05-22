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Работающих в Рамадан мусульман сочли опасными для европейцев
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Работающих в Рамадан мусульман сочли опасными для европейцев 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Мусульманам стоит брать на работе отгулы на время священного для них месяца Рамадан, когда правоверным от восхода до заката солнца запрещено есть и пить. Об этом заявила министр иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг (Inger Stojberg), сообщает The Local.
«Я хочу призвать мусульман брать отгулы на работе в Рамадан, чтобы избежать негативных последствий для всего датского общества», — написала министр в своей колонке. Она добавила, что не уверена, что соблюдение древней традиции совместимо с современным рынком труда в Дании.
По ее словам, пост может повлиять на безопасность жителей и их продуктивность. В пример Стойберг привела водителей автобусов, которые также должны не есть и не пить. «Это может быть опасно для всех нас», — подчеркнула она.
Как отмечается, Стойберг известна своими жесткими взглядами на иммиграционную политику. В 2017 году в сети разразились споры, когда она выложила свою фотографию с празднования годовщины ужесточения миграционного законодательства.
В 2016-м в силу вступила мера, позволяющая полиции изымать у беженцев ценности. Исключение для обручальных колец было сделано после того, как решение сравнили с конфискацией золота нацистами у евреев в годы Второй мировой войны.
В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев.
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