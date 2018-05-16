Священный месяц Рамадан у мусульман

Месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря.

Мусульмане веруют, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира.

Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других — непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности, в связи с чем дата начала религиозного праздника в разных странах может отличаться.

По данным астрономических вычислений, в 2018 году первый день мусульманского поста в месяц Рамадан придется на 16 мая.

Пост (арабск. саум, перс. руза, тюркск. ураза) в лунном месяце Рамадан является одним из пяти cтолпов ислама — столь важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должен компенсировать их опекун (или потомки), ибо за ними — не возданный долг Аллаху. Пост позволяет каждому мусульманину укрепиться в своей вере и самодисциплине, точно следуя наказам Аллаха.

В этот период в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).

Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и т.д., однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).

По утверждению мусульманских богословов, в дни рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.

Особенно важной в месяц Рамадан считается ночь 27 числа Рамадана (в 2018 году с 10 на 11 июня) — «Лейлат аль-кадр» ("ночь могущества" или «ночь предопределения»), когда Аллах решает судьбы людей.

Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В эти дни многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение), проводя это время в мечети.

Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается вторым по значению из мусульманских праздников — Ид аль-Фитр (в переводе с арабского — праздник разговения; по-тюркски — Ураза байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося 1-го и 2-го числа следующего месяца шавваль.

Начинается он с чтения молитвы-намаза под руководством имама. После завершения молитвы имам просит Аллаха принять пост, простить грехи и дать благоденствие. Далее приступают к праздничной трапезе и раздаче милостыни бедным, а также посещают могилы предков.

Во время Рамадана в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения; повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток.

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