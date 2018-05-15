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Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан
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Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан 

РИА Новости 56 минут назад
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан.
"Рамадан напоминает нам о богатстве, которое привносят мусульмане в религиозный ландшафт Америки… Наша конституция гарантирует, что мусульмане могут соблюдать Рамадан в соответствии с велениями своей совести и без какого-либо препятствия со стороны правительства", — говорится в заявлении Трампа.
"В то время как столько людей в единстве празднуют Рамадан, Меланья и я присоединяемся к их надеждам на благословенный месяц. Рамадан мубарак (Благословенен Рамадан)", — заключил Трамп.
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