Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан

"Рамадан напоминает нам о богатстве, которое привносят мусульмане в религиозный ландшафт Америки… Наша конституция гарантирует, что мусульмане могут соблюдать Рамадан в соответствии с велениями своей совести и без какого-либо препятствия со стороны правительства", — говорится в заявлении Трампа.

"В то время как столько людей в единстве празднуют Рамадан, Меланья и я присоединяемся к их надеждам на благословенный месяц. Рамадан мубарак (Благословенен Рамадан)", — заключил Трамп.