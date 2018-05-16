Власти Ингушетии будут бороться с ростом цен на продовольственные товары во время Рамадана

МАГАС, 16 мая. / ТАСС /. Власти Ингушетии примут специальные меры по сдерживанию цен на продукты питания во время священного для мусульман поста Рамадана, сообщил ТАСС министр экономического развития республики Умалат Торшхоев.

Священный для мусульман месяц Рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост Рамадан в светлое время суток — воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2018 году Рамадан начнется 17 мая и завершится 15 июня, когда верующие отметят праздник разговения Ураза-байрам. По информации минэкономики региона, ежегодно перед празднованием окончания Рамадана предприниматели, реализующие продовольственные товары, необоснованно повышают цены на продукты.

"Накануне месяца рамадана мы провели определенную работу по сдерживанию роста цен на продовольственные товары до конца этого месяца. Учитывая, что важную роль в этом играют розничные рынки, нами проведена соответствующая работа с управляющими рынками компаниями. Есть договоренности о снижении арендной платы за предоставление торговых мест в месяц Рамадан", — уточнил Торшхоев.

По его словам, в рамках мероприятий по ограничению необоснованного роста цен, администрациями городов и районов совместно с минсельхозом Ингушетии будут проведены ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции местных производителей и производителей из других регионов. «Проведение ярмарок позволяет создать благоприятную ценовую политику на самые затратные для жителей республики группы товаров — говядину, баранину, птицу, зерно, овощи, фрукты, мед», — сказал министр.