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«Первый канал» покажет 27 матчей ЧМ-2018 в прямом эфире
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«Первый канал» покажет 27 матчей ЧМ-2018 в прямом эфире 

Газета.Ru 20 минут назад
Дирекция "Первого канала" рассказала о подробностях вещания матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
Телеканал покажет матч открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня и игру национальной команды с уругвайцами 25 июня. В общей сложности «Первый канал» покажет 27 футбольных поединков.
"Футбольный онлайн-спецпроект Первого канала также предложит расширенный функционал второго экрана, который будет доступен каждому болельщику на любом устройстве, и разнообразный видеоконтент, в том числе моментальную публикацию всех голов, опасных моментов и самых ярких фрагментов всех матчей", — говорится в официальном пресс-релизе телеканала
По заявлению руководства компании, у российского болельщика впервые появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей мирового первенства и менять их по своему усмотрению. Подобные технологии не применялись на российском телевидение раньше.
"Режим интерактивного таймлайна позволит в любой момент переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его со всех возможных ракурсов", — подытожили в пресс-службе.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что украинские депутаты хотят запретить трансляцию ЧМ-2018.
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