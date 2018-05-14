«Первый канал» покажет 27 матчей ЧМ-2018 в прямом эфире

Дирекция "Первого канала" рассказала о подробностях вещания матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Телеканал покажет матч открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня и игру национальной команды с уругвайцами 25 июня. В общей сложности «Первый канал» покажет 27 футбольных поединков.

"Футбольный онлайн-спецпроект Первого канала также предложит расширенный функционал второго экрана, который будет доступен каждому болельщику на любом устройстве, и разнообразный видеоконтент, в том числе моментальную публикацию всех голов, опасных моментов и самых ярких фрагментов всех матчей", — говорится в официальном пресс-релизе телеканала

По заявлению руководства компании, у российского болельщика впервые появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей мирового первенства и менять их по своему усмотрению. Подобные технологии не применялись на российском телевидение раньше.

"Режим интерактивного таймлайна позволит в любой момент переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его со всех возможных ракурсов", — подытожили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты хотят запретить трансляцию ЧМ-2018.