Депутаты не желают получать зарплату, равную средней по стране

В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, по которому зарплаты депутатов снизятся в 10 раз, до 35 тыс. руб. Его авторы считают, что парламентарии и сенаторы должны получать примерно столько же, сколько составляет средняя зарплата по стране.

Такая зависимость подстегнет законодателей развивать экономику государства и увеличивать размер среднего заработка граждан, чтобы и самим получать больший доход.