Депутаты не желают получать зарплату, равную средней по стране 

В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, по которому зарплаты депутатов снизятся в 10 раз, до 35 тыс. руб. Его авторы считают, что парламентарии и сенаторы должны получать примерно столько же, сколько составляет средняя зарплата по стране.
Такая зависимость подстегнет законодателей развивать экономику государства и увеличивать размер среднего заработка граждан, чтобы и самим получать больший доход.
Однако кабмин не поддержал подобный проект. По мнению правительства, высокая зарплата депутатов напрямую зависит от характера их работы, а законодательная деятельность в последние годы существенно усложнилась. Тем не менее, фракция «Единой России» все же рассмотрит предложение.