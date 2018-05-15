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Депутаты не желают получать зарплату, равную средней по стране
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Депутаты не желают получать зарплату, равную средней по стране 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, по которому зарплаты депутатов снизятся в 10 раз, до 35 тыс. руб. Его авторы считают, что парламентарии и сенаторы должны получать примерно столько же, сколько составляет средняя зарплата по стране.
Такая зависимость подстегнет законодателей развивать экономику государства и увеличивать размер среднего заработка граждан, чтобы и самим получать больший доход.
Однако кабмин не поддержал подобный проект. По мнению правительства, высокая зарплата депутатов напрямую зависит от характера их работы, а законодательная деятельность в последние годы существенно усложнилась. Тем не менее, фракция «Единой России» все же рассмотрит предложение.
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