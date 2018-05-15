В Казани пройдет очередной митинг против «мусорного» завода

В это воскресенье, 20 мая, в Казани пройдет митинг против строительства мусоросжигающего завода. Акция протеста согласована и состоится у ДК Ленина в Соцгороде.

Митинг начнется в 15:00. Активисты выступят также за введение раздельного сбора и переработки отходов, сообщают организаторы.

К 2035 Казань хочет стать первым городом в России с нулевым уровнем захоронения отходов. Руководство города мечтает о 100%-м раздельном сборе и сортировке.

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