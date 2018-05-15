Национальная команда Панамы по футболу огласила имена футболистов, которые попали в расширенную заявку сборной для подготовки к чемпионату мира — 2018 в России, сообщает ТАСС.
Состав североамериканской команды следующий:
Вратари: Хосе Кальдерон, Хайме Пенедо, Алекс Родригес;
Защитники: Асмахар Ариано ("Патриотас", Колумбия), Фелипе Балой ("Мунисипаль", Гватемала), Харольд Каммингс ("Сан-Хосе Эрткуэйкс", США), Эрик Давис ("Дунайска Стреда", Словакия), Фидель Эскобар ("Нью-Йорк Ред Буллз", США), Адольфо Мачадо, Михаэль Мурильо, Луис Овалле, Франсиско Паласиос, Ричард Перальта, Роман Торрес;
Полузащитники: Рикардо Авила, Эдгар Барсенас, Рикардо Буйтраго, Мигель Камарго, Адальберто Карраскилья, Армандо Купер, Анибаль Годой, Габриэль Гомес, Хосе Гонсалес, Кристиан Мартинес, Валентин Пиментель, Альберто Кинтеро, Хосе Луис Родригес;
Нападающие: Абдиель Арройо, Роландо Блэкберн, Исмаэль Диас, Хосе Фахардо, Роберто Нурсе, Блас Перес, Луис Техада, Габриэль Торрес.
Ранее сообщалось, что два игрока «Локомотива» включены в заявку сборной Португалии на чемпионат мира.