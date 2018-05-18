Москвичи и гости столицы смогут бесплатно обследовать родинки 21-23 мая

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Врачи центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 21-23 мая приглашают всех желающих пройти бесплатное обследование родинок и образований кожи в рамках Всемирного дня диагностики меланомы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что врачи-дерматовенерологи и косметологи будут вести прием населения в течение трех дней с 8:00 до 20:00.

«Жители Москвы и других российских регионов смогут получить консультацию, а также пройти обследование, предварительно записавшись по телефону горячей линии 8 (800) 200-03-45 или через сайт www.melanomaday.ru. Для прохождения исследования при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт (для детей — свидетельство о рождении)», — заключили в пресс-службе.