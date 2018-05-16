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Снос кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» приостановлен
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Снос кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» приостановлен 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Следственный комитет России приостановил снос комплекса зданий кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», который начался накануне. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление адвоката собственников помещений ТЦ Дмитрия Малинина. Источник подчёркивает, что работы были приостановлены представителями СК, поскольку сгоревший торгово-развлекательный центр является вещдоком.
Как напоминает «Свободная пресса», накануне начался разбор одного из шести прилегающих к «Зимней вишне» зданий, в котором располагаются автомойка и сауна. Ранее о начале работ заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.
Как напоминает RT, в результате пожара, который произошёл в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в конце марта, погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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