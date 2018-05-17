Очевидец запечатлел уникальный НЛО в Лас-Вегасе

НЛО было зафиксировано в небе над Лас-Вегасом. Город ярких огней на этот раз поразил жителей необычным источником света. В небе очевидцы заметили уникальный пульсирующий НЛО. Объект удалось заснять на видео.

Уфологи после просмотра ролика предположили, что речь идет сразу о группе инопланетных кораблей, так как свет слишком яркий. Эксперты утверждают, что подобные НЛО появляются на территории США уже не в первый раз, сообщает Vladtime.ru.

Предположительно, пришельцы на подобных кораблях посещают Зону 51, на которой Пентагон , если верить слухам, держит связь с представителями внеземных цивилизаций. Комментаторы строят догадки относительно целей очередного визита гуманоидов в США. Некоторые считают, что летающие тарелки завозят продовольствие на нашу планету.

Впрочем, часть пользователей обвинили автора в подтасовке, утверждая, что он перепутал НЛО с обычной земной техникой, как это часто бывает у тех, кто любит искать доказательств существования инопланетной жизни.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в США более двух тысяч человек стали свидетелями очередного НЛО. Американцы одновременно наблюдали в небе три неопознанных космических объекта. Такое большое количество людей, которые заметили в небе НЛО, является первым случаем с 1930 года.

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