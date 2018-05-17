Ещё
Очевидец запечатлел уникальный НЛО в Лас-Вегасе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очевидец запечатлел уникальный НЛО в Лас-Вегасе 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
НЛО было зафиксировано в небе над Лас-Вегасом. Город ярких огней на этот раз поразил жителей необычным источником света. В небе очевидцы заметили уникальный пульсирующий НЛО. Объект удалось заснять на видео.
Уфологи после просмотра ролика предположили, что речь идет сразу о группе инопланетных кораблей, так как свет слишком яркий. Эксперты утверждают, что подобные НЛО появляются на территории США уже не в первый раз, сообщает Vladtime.ru.
Предположительно, пришельцы на подобных кораблях посещают Зону 51, на которой Пентагон, если верить слухам, держит связь с представителями внеземных цивилизаций. Комментаторы строят догадки относительно целей очередного визита гуманоидов в США. Некоторые считают, что летающие тарелки завозят продовольствие на нашу планету.
Впрочем, часть пользователей обвинили автора в подтасовке, утверждая, что он перепутал НЛО с обычной земной техникой, как это часто бывает у тех, кто любит искать доказательств существования инопланетной жизни.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в США более двух тысяч человек стали свидетелями очередного НЛО. Американцы одновременно наблюдали в небе три неопознанных космических объекта. Такое большое количество людей, которые заметили в небе НЛО, является первым случаем с 1930 года.
Новости о НЛО: Российский уфолог зафиксировал гигантский НЛО возле Солнца
Свободная пресса: последние новости
В «Спартаке» оценили работу Карреры, как «неудовлетворительную» «Манчестер Юнайтед» может усилиться защитником сборной Италии В США женщина отбила пятилетнюю дочь у медведя
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву разорят в Канаде53
Жена Аршавина оказалась в центре скандала23
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада4
«Спартак» хочет усилиться бразильским полузащитником1
«Атлетико» выиграл Лигу Европы2
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение