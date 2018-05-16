В Сургуте ледоход на Оби снёс ограждение набережной

Жителю Сургута удалось запечатлеть, как глыбы льда на вскрывшейся Оби стали буквально выползать на берег, ломая при этом железное ограждение набережной.

Видео принадлежит Захару Алексееву.