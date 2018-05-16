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В Сургуте ледоход на Оби снёс ограждение набережной
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В Сургуте ледоход на Оби снёс ограждение набережной
RT на русском
22 часа назад
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Фото:
Уралинформбюро
Жителю Сургута удалось запечатлеть, как глыбы льда на вскрывшейся Оби стали буквально выползать на берег, ломая при этом железное ограждение набережной.
Видео принадлежит Захару Алексееву.
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