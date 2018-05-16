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Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing
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Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing 

RT на русском 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Tesla Model X P100D, в отличие от обычных тягачей в аэропортах, весит всего две с половиной тонны. Однако это не помешало электрокару провезти по рулёжной дорожке воздушной гавани Мельбурна Boeing 787−9 Dreamliner.
RT на русском: последние новости
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