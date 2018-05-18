Карта пляжей Нижнего Новгорода: где будем купаться в этом году

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что к летнему сезону 2018 года осуществляется подготовка 16 пляжей и 2 зон отдыха и занятий спортом:

Автозаводский район: 1 зона отдыха и занятия спортом на реке Оке на улице Фучика и 3 пляжа на территории Автозаводского парка (на озере Парковое 1 (улица Смирнова), на озере Парковое 2 очереди (проспект Молодежный), на озере в парке имени 777-летия города Нижнего Новгорода).

Канавинский район: 4 муниципальных пляжа — на озере Березовая роща (м/р «Сортировочный»), на озере на улице Архангельской, 14 (м/р « Сортировочный»), на Мещерском озере, на озере у больницы № 39 (Московское шоссе).

Ленинский район: 2 муниципальных пляжа — на озере Силикатное (у д. № 19 и д. № 23);

Приокский район: 1 муниципальный пляж — на озере № 1 Щелоковского хутора;

Советский район: 1 муниципальный пляж на озере № 3 Щелоковского хутора и 1 зона отдыха и занятия спортом на озере № 2 Щелковского хутора;

Сормовский район: 4 муниципальных пляжа — на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (улица Мокроусова), на озере Светлоярское (улица Гаугеля) и 1 пляж на территории Сормовского парка на озере Парковое.

А вот зона отдыха на реке Волге на Гребном канале в 2018 году не будет функционировать. На Гребном канале имеется выпуск грунтовых вод, установлен дебаркадер СДЮСШОР по гребному спорту. Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области» пляжи должны располагаться на расстоянии не менее 500 метров по течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже дебаркадеров. Указанные условия здесь не могут быть соблюдены.

Содержание 12 муниципальных пляжей и 2 зон отдыха осуществляют администрации районов. Содержание пляжа на озере Парковое (Сормовский район) производится арендатором парка — ООО «Сормовский парк», санитарное содержание пляжей на Парковых озерах 1 и 2 очереди, на озере в парке им. 777-летия города Нижнего Новгорода осуществляется муниципальным предприятием «Автозаводский парк».