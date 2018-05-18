Ещё
Карта пляжей Нижнего Новгорода: где будем купаться в этом году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карта пляжей Нижнего Новгорода: где будем купаться в этом году 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что к летнему сезону 2018 года осуществляется подготовка 16 пляжей и 2 зон отдыха и занятий спортом:
Автозаводский район: 1 зона отдыха и занятия спортом на реке Оке на улице Фучика и 3 пляжа на территории Автозаводского парка (на озере Парковое 1 (улица Смирнова), на озере Парковое 2 очереди (проспект Молодежный), на озере в парке имени 777-летия города Нижнего Новгорода).
Канавинский район: 4 муниципальных пляжа — на озере Березовая роща (м/р «Сортировочный»), на озере на улице Архангельской, 14 (м/р « Сортировочный»), на Мещерском озере, на озере у больницы № 39 (Московское шоссе).
Ленинский район: 2 муниципальных пляжа — на озере Силикатное (у д. № 19 и д. № 23);
Приокский район: 1 муниципальный пляж — на озере № 1 Щелоковского хутора;
Советский район: 1 муниципальный пляж на озере № 3 Щелоковского хутора и 1 зона отдыха и занятия спортом на озере № 2 Щелковского хутора;
Сормовский район: 4 муниципальных пляжа — на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (улица Мокроусова), на озере Светлоярское (улица Гаугеля) и 1 пляж на территории Сормовского парка на озере Парковое.
А вот зона отдыха на реке Волге на Гребном канале в 2018 году не будет функционировать. На Гребном канале имеется выпуск грунтовых вод, установлен дебаркадер СДЮСШОР по гребному спорту. Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области» пляжи должны располагаться на расстоянии не менее 500 метров по течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже дебаркадеров. Указанные условия здесь не могут быть соблюдены.
Содержание 12 муниципальных пляжей и 2 зон отдыха осуществляют администрации районов. Содержание пляжа на озере Парковое (Сормовский район) производится арендатором парка — ООО «Сормовский парк», санитарное содержание пляжей на Парковых озерах 1 и 2 очереди, на озере в парке им. 777-летия города Нижнего Новгорода осуществляется муниципальным предприятием «Автозаводский парк».
nn.ru: последние новости
Мяч-глобус, матрешка-футболистка и приятности жене. «Хохломская роспись» показала сувениры к ЧМ-2018 Опубликован маршрут полумарафона «Беги, Герой!» Заоблачные счета за отопление в Автозаводском районе аннулируют
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Станислав Беликов2
Сайты по продаже билетов на ЧМ начали блокировать
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ68
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
«Мы заставили Россию говорить на украинском»110
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение