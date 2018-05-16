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В Нижнем Новгороде начали готовить пляжи к купальному сезоны
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В Нижнем Новгороде начали готовить пляжи к купальному сезоны 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Накануне специалисты провели обследование и очистку дна верхнего озера Щелоковского хутора от мусора, сообщает администрация Нижнего Новгорода.
Водолазные работы по очистке дна проводятся ежегодно в прибрежной зоне на площади 875 квадратных метров. В дальнейшем планируются завезти песок на пляжные зоны, отремонтировать и покрасить урны и скамейки, туалеты и кабинки для переодевания. Будут размещены аншлаги с обозначениями мест для купания, в том числе специально отведенных зон для купания детей и выгула собак. Специалистами Роспотребнадзора возьмут пробы воды и песка для оценки их качества и принятия решения об открытии купального сезона.
22 мая пляжи Щелчка пройдут проверку районной комиссии, которая решит, можно в них купаться или нет.
Сегодня, 16 мая водолазы начали осматривать дно Светлоярского озера в Сормовском районе. Работы завершатся до 18 мая.
— Водолазы обследуют прибрежную зону и дно водоемов, очищают от мусора и составляют техническое освидетельствование и акт готовности пляжа. Среди ежегодных находок водолазов — бревна, кирпичи, а также бутылки и одноразовая посуда, — рассказал главный специалист отдела благоустройства управления по коммунальному хозяйству, благоустройству и содержания дорог администрации Сормовского района Андрей Коротков. — К сожалению, несмотря на активные призывы к соблюдению чистоты при отдыхе на природе, каждый год приходится проводить работы по очистке прибрежной зоны, дна и акватории от бытового мусора.
Ранее мы рассказывали, что планы обустройства скверов и парков представили нижегородцам.
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