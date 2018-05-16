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EA официально анонсировала Battlefield 5
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EA официально анонсировала Battlefield 5 

GameGuru 1 час назад
Фото: DTF.RU
Electronic Arts официально анонсировала Battlefield 5 и сообщила, что презентация игрового процесса состоится 23 мая в 20:00 по московскому времени.
Battlefield V — новая глава грандиозной саги о тотальной войне от EA DICE.
Присоединяйтесь к нам 23 мая и узнайте, насколько феноменальными будут ваши ощущения от Battlefield V. Во время презентации игры команда разработчиков расскажет в прямом эфире о своем видении проекта.
Презентацию Battlefield 5 можно будет посмотреть 23 мая в 20:00 по московскому времени на YouTube-канале Battlefield, на сайте Battlefield.com, на Twitch и Mixer.com.
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