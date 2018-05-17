Electronic Arts подтвердила название и дату анонса следующей Battlefield

Компания Electronic Arts подтвердила название следующей части в серии игр Battlefield, а также раскрыла дату анонса. Как и ожидалось, она официально будет называться Battlefield V.

Представление новой игры состоится 23 мая 2018 года, будет вестись онлайн-трансляция мероприятия. В промо-материалах в Battlefield V подчёркивается «V». По мнению фанатов это может служить отсылкой ко второй мировой войне и победе (Victory).

Ранее Electronic Arts запустила тизерную страничку для новой Battlefield. Она была озаглавлена Never Be the Same, в русской локализации — «Всё изменится навсегда», на ней стоял хэштег #battlefield, дата 23 мая 2018 года. Пользователям предлагалось поделиться ей в Twitter и Facebook. По нажатию на соотвествующие кнопки предлагается текст «On May 23, Battlefield will never be the same», для русскоязычных пользователей — «23 мая Battlefield изменится навсегда».

По слухам, действие игры будет происходить во времена Второй мировой войны, продолжив сюжет Battlefield 1, действие которой разворачивалось во времена Первой мировой войны. Ранее Electronic Arts подтвердила одиночную кампанию для игры.