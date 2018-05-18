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Опубликованы первые скриншоты «Королевской битвы» в Battlerite
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Опубликованы первые скриншоты «Королевской битвы» в Battlerite 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Объявленный в этом году режим «Королевской битвы» в Battlerite начал проявлять свои первые очертания. Stunlock Studios поделилась первыми художественными набросками будущей арены сражений. Карта получила название Talon Island и будет делиться на несколько областей: Anvilfall, the Glimmering Woods, the Starlight Oasis и the Ancient Tomb. Арена будет превышать стандартную локацию в 30 раз и позволит 20 одновременным игрокам сразиться друг с другом.
Помимо этого Stunlock Studios показала первые скриншоты «Королевской битвы» на новой карте. Главная идея разработчиков — воплотить в одном режиме «удовольствия от исследований в Diablo, в сочетании с вариативностью MOBA и острыми ощущениями игры на выживание».
Обновление для Battlerite появится в июле этого года.
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