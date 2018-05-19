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Многодневный ралли-рейд «Дакар-2019» пройдет по территории Перу
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Многодневный ралли-рейд «Дакар-2019» пройдет по территории Перу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитая многодневная гонка на автомобилях «Дакар» в следующем своем издании состоится на территории одной страны — Перу. Старт ралли-рейда пройдет в Лиме 6 января 2019 года, а финишируют его участники через 11 дней в столице страны древних индейцев майя.
Придуманный французами внедорожный марафон ведет свою историю с 1979 года, когда он впервые прошел по трассе Париж — Дакар. До 2007 года гонка традиционно проходила по территории южной Европы и северной Африки, но затем была прекращена в этом издании из-за сложностей с террористами и некоторым племенами Сахару, которые нападали на участников состязаний.
Перебравшись в 2009 года в Южную Америку «Дакар» провел там 10 гонок по территории Аргентины, Чили, Перу, Парагвая и Боливии. Последняя по времени гонка стартовала в январе 2018 года в Лиме, а финишировала в аргентинской Кордове.
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