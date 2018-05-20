Три человека сгорели заживо в ДТП под Калининградом

Водитель и два пассажира «Пежо» сгорели заживо после столкновения с грузовиком. 29-летний водитель большегруза задержан, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Авария произошла вечером 18 мая на 10-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров». По версии следствия, водитель «МАНа» протаранил легковушку, почему-то не сумев рассчитать безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля.

Легковушка оказалась смята, от удара она вспыхнула как факел. Люди оказались в ловушке. Очевидцы попытались помочь им, но пламя было слишком сильным. К слову, водитель грузовика сумел выбраться до того, как огонь перекинулся на его кабину.

«Следователи полиции возбудили в отношении водителя грузовика уголовное дело по признакам статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». В настоящее время он задержан, решается вопрос о его аресте», — сообщили в МВД.