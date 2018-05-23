Группу из пяти уфимцев накрыли на производстве суррогата-коньяка

Суд Уфы вынес реальный приговор группе из пяти уфимцев, производившей поддельный коньяк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

С 2014 по 2016 годы фигуранты уголовного дела создали организованную группу для производства алкоголя в кустарных условиях в гараже и последующей ее продажи. Организатор преступной группы нелегально закупал спирт неизвестного происхождения, привозил на склад. Подельники смешивали спирт с водой, добавляли ароматизаторы и красители и разливали в пластиковые баллоны. Продавали её на другом складе под видом коньяка.

В ходе обысков и осмотров помещений оперативники обнаружили и изъяли более 6,8 тысячи литров суррогатной алкогольной продукции.

Согласно заключению экспертов изъятая спиртосодержащая жидкость не отвечала требованиям безопасности и представляла опасность для здоровья людей.

Свою вину подсудимые признали.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в производстве, приобретении, хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, а также хранении, перевозке, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Калининский районный суд Уфы назначил всем соучастникам наказание в виде лишения свободы от 2 лет 3 месяцев до 3 лет.

Приговор не вступил в законную силу.