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Группу из пяти уфимцев накрыли на производстве суррогата-коньяка
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Группу из пяти уфимцев накрыли на производстве суррогата-коньяка 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Суд Уфы вынес реальный приговор группе из пяти уфимцев, производившей поддельный коньяк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
С 2014 по 2016 годы фигуранты уголовного дела создали организованную группу для производства алкоголя в кустарных условиях в гараже и последующей ее продажи. Организатор преступной группы нелегально закупал спирт неизвестного происхождения, привозил на склад. Подельники смешивали спирт с водой, добавляли ароматизаторы и красители и разливали в пластиковые баллоны. Продавали её на другом складе под видом коньяка.
В ходе обысков и осмотров помещений оперативники обнаружили и изъяли более 6,8 тысячи литров суррогатной алкогольной продукции.
Согласно заключению экспертов изъятая спиртосодержащая жидкость не отвечала требованиям безопасности и представляла опасность для здоровья людей.
Свою вину подсудимые признали.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в производстве, приобретении, хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, а также хранении, перевозке, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Калининский районный суд Уфы назначил всем соучастникам наказание в виде лишения свободы от 2 лет 3 месяцев до 3 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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