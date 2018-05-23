Ещё
В дошкольном учреждении «Кораблик» прошло спортивное развлечение
Далее:
Читайте также:
Ещё

В дошкольном учреждении «Кораблик» прошло спортивное развлечение 

Южное Бутово 23 мая 2018
Фото: Южное Бутово
17 мая в дошкольном отделении «Кораблик» в подготовительной группе № 9 «Бабочки» прошло спортивное мероприятие «Остров сокровищ». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
Ребятам пришло письмо от старого пирата, который пригласил их к себе в гости на остров. Добирались ребята до острова, преодолевая различные препятствия. По прибытии на остров, ребятам пришлось проходить через болото по кочкам, попасть в сказочные джунгли, где они проскакали как кенгуру, на скорость собирали разноцветные кокосы, побывали в гостях у весёлых мартышек и нашли волшебный сундук, в котором лежали сокровища.
Южное Бутово: последние новости
Более 1 тысячи человек будут задействованы при возведении временных сооружений в «Лужнихах» в преддверии ЧМ-2018 На соревнованиях по поисково-исследовательскому туризму команда школы № 1354 заняла 3 место Цикл посвященных ЧМ-2018 световых шоу покажут на фасаде ЦВЗ «Манеж» с 1 по 10 июня
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»4
Грид-герлз возвращаются12
Опубликован официальный гимн ЧМ-201810
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге2
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение