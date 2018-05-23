В дошкольном учреждении «Кораблик» прошло спортивное развлечение

17 мая в дошкольном отделении «Кораблик» в подготовительной группе № 9 «Бабочки» прошло спортивное мероприятие «Остров сокровищ». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

Ребятам пришло письмо от старого пирата, который пригласил их к себе в гости на остров. Добирались ребята до острова, преодолевая различные препятствия. По прибытии на остров, ребятам пришлось проходить через болото по кочкам, попасть в сказочные джунгли, где они проскакали как кенгуру, на скорость собирали разноцветные кокосы, побывали в гостях у весёлых мартышек и нашли волшебный сундук, в котором лежали сокровища.