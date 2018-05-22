Использование Интернета на работе в личных целях не снижает производительность труда

Сегодня всё больше компаний старается контролировать деятельность своих сотрудников (к этому даже привлекают искусственный интеллект) и следить за тем, чтобы они не сидели в Интернете в рабочее время.

Ход мыслей таких директоров понять несложно: меньше времени в Сети — больше времени на работу. Но, возможно, это в корне неверный подход.

Международная команда исследователей из Израиля и США выяснила, что явление под названием «кибербезделие» (cyberloafing), то есть бесцельное использование Интернета, на самом деле нельзя назвать контрпродуктивным.

Учёные поясняют, что им было интересно разобраться, что же мотивирует людей вместо работы отправляться на просторы Интернета. Изначально предполагалось, что люди сидят в социальных сетях, онлайн-магазинах или читают любимые блоги от скуки. И эта версия подтвердилась.

Авторы пригласили к участию в работе 463 работника из университетов в Юго-Восточной части США. Им предложили заполнить специальные анкеты, в которых отмечалось, как часто человеку бывает скучно на рабочем месте, сколько времени он проводит в Интернете, какие ещё виды «контрпродуктивного поведения» для него характерны и так далее.

В результате оказалось, что «кибербезделие» напрямую зависит от так называемой недогрузки рабочими делами. Иными словами, если человек успел выполнить все свои обязанности, и ему нужно чем-то занять рабочее время, то, вероятнее всего, он предпочтёт провести оставшееся время в Сети.

Между тем классические варианты контрпродуктивного поведения, под которым специалисты подразумевают воровство на работе, сексуальные домогательства, намеренные опоздание и другие подобные нарушения, со скукой никак не связаны.

Получается, что общение в социальных сетях или просмотр смешных видео не отвлекают людей от работы и не снижают производительность труда.

Впрочем, авторы также отмечают, что в некоторых случаях ограничения на посещение сторонних сайтов всё-таки необходимы — например, если речь идёт о безопасности организации или возможном «сливе данных».

Теперь же психологов интересует, может ли трата времени в Интернете способствовать снижению стресса и поднятию настроения. Есть предположение, что определённого рода «киберзебезделие» (например, общение с друзьями или просмотр видео с милыми котиками) помогает расслабиться, в то время как некоторые другие виды этого занятия, скажем, просмотр негативных новостей, напротив, лишь повышают уровень стресса.

Научная статья по итогам этого исследования была опубликована в издании Computers in Human Behavior.

Кстати, ранее психологи посоветовали начальникам не поощрять рабочих премиями, поскольку последние снижают мотивацию. Ну а недовольным работникам рекомендуется «мстить» кукле вуду своего босса.