В ходе декады физической культуры в школе № 45 прошли презентации и соревнования

В рамках декады физической культуры в отделении надомного обучения школы № 45 им. Л. И. Мильграма проходили различные мероприятия спортивной тематики. Об этом сообщается на сайте школы.

Ребята могли ознакомиться с презентацией «Чемпионат мира по футболу 2018 в России», посетить открытый урок «Физическая культура — урок здоровья», поучаствовать в «Веселых стартах», игре в мини-футбол. В школе прошли соревнования по настольному теннису «Школьная ракетка», по ДАРТСУ «Точно в цель».

Все учащиеся принимали активное участие в​ соревнованиях, которые прошли весело, активно и задорно. На заключительном этапе дети были награждены призами и грамотами. Ежедневно, не только в рамках декады, в отделении проводится утренняя гимнастика после первого урока.