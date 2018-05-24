Мировая премьера Battlefield V — с одиночной кампанией и без сезонного пропуска

В Англии прошла презентация одного из самых громких релизов этого года — военного шутера Battlefield V. Мы в реальном времени собирали все подробности с мероприятия.

Как предполагали слухи и утечки, шутер действительно вернётся в окопы Второй мировой, однако с неким «невиданным до этого взглядом» на войну, события которой многие видели в сотнях других произведений. Основной особенностью проекта станет невиданная до этого степень погружения — этим DICE особенно гордится.

Одиночная кампания никуда не денется — вновь набор из нескольких сюжетных линий за нескольких персонажей. Пока неизвестно, будет ли повествование между героями взаимосвязано. При этом впервые с 2011 года (Battlefield 3) вернётся кооперативный режим. В нём игрокам в отряде из четырех человек предстоит забраться в тыл противника и выполнить там ряд скрытых целей.

В Battlefield V также вернутся «Операции» — в новой части шутера их назвали «Масштабными операциям». Основной особенностью обновлённого режима станет влияние результатов сражения на предыдущей карте на расстановку сил на последующей.

Достаточно неожиданным пунктом презентации стали шутки на тему механик pay-to-win, из-за которых в прошлом году в первую очередь и досталось Electronic Arts. Причём как от игрового сообщества, так и от некоторых государственных органов. Разработчики шутера уверили, что никакого геймплейного преимущества за деньги получить нельзя.

При этом сезонного пропуска тоже не будет. DICE не хочет разделять игроков, поэтому все новые карты и режимы после релиза получат все обладатели любой версии Battlefield V. Их, к слову, будет две — стандартное и расширенное. Покупатели второго получат несколько внутриигровых бонусов и доступ к игре на три дня раньше.

Игра выходит 19 октября — через неделю после Call of Duty: Black Ops 4 и за неделю до Red Dead Redemption 2. В ноябре же начнётся первый сезон — «Падение Европы».

Скриншоты и изображения шутера:

«Компания» — настраиваемые персонажи мультиплеера:

Основной постер:

Концепт-арты:

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