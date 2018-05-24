Ещё
Состоялась мировая премьера Battlefield V
Далее:
Читайте также:
Ещё

Состоялась мировая премьера Battlefield V 

Ferra.ru 46 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
Как и ожидалось, студия DICE и компания Electronic Arts официально представили следующую часть в серии Battlefield. Игра получила название Battlefield V.
Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив сюжет Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.
Разработчики также отмечают новые необычные сетевые многопользовательские режимы и кооперативный режим «Совместные бои», вернувшийся в игру впервые с Battlefield 3 2011 года. Функция «Ход войны» позволяет создавать постоянно меняющееся поле боя с новыми событиями, испытаниями, сражениями и трофеями для всех игроков.
Как обещают создатели, в новых и классических многопользовательских режимах игроки каждое сражение будет уникальным. Меню команды позволит игрокам создавать и изменять бойцов, вооружение и транспортные средства, которые будут улучшаться по мере накопления боевого опыта. Изменять можно очень многие характеристики, от внешнего вида до поведения в бою. Вернулись такие популярные режимы, как «Захват» для 64 игроков и «Большие операции», они стали интереснее с динамически меняющейся боевой обстановкой (функция Ход войны).
Battlefield V поступит в продажу по всему миру 19 октября на Xbox One, PlayStation4 и PC (Origin). Сделавшие предзаказ Battlefield V Deluxe Edition получат доступ к игре на три дня раньше остальных, 16 октября, а подписчики EA Access и Origin Access смогут приступить к игре 11 октября благодаря сервису «Играй первым». Игроки, сделавшие предзаказ любого издания игры Battlefield V, получат ранний доступ к открытой бете и другие игровые преимущества, включая возможности изменения характеристик солдат, доступ к особым назначениям в первую неделю после выхода игры и мгновенный доступ к пяти видам оружия из Battlefield 1.
Ferra.ru: последние новости
Годовщина Overwatch принесёт новую карту для «Схватки» и более 50 косметических предметов Electronic Arts подтвердила название и дату анонса следующей Battlefield День первой гонки Formula 1
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал133
Трое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли1
Роналду чудом избежал смерти13
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие106
Роналдиньо счастлив в Краснодаре
Видео
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение