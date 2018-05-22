Генпрокуратурой России объявлен старт Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции»

Прием работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям — социальный плакат и социальный видеоролик. Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы на русском языке. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life, заполнить регистрационную форму и подтвердить свое согласие с Правилами конкурса, а также согласие на обработку персональных данных.

Конкурсные работы, соответствующие техническим требованиям, в электронном виде загружаются через личный кабинет на сайте конкурса

с заполнением пояснительной информации к каждой работе. Форматы предоставления файла в:

— номинации «Лучший видеоролик»: mpeg 4, разрешение не более 1920 х 1080р, физический размер файла не более 300 Мб. Длительность: не более 120 сек. Звук: 16 бит, стерео;

— номинации «Лучший плакат»: JPG, разрешение в соответствии с форматом А3 (297 х 420 mm) с корректным соотношением сторон и разрешением 300 dpi. Физический размер одного файла не более 15 Мб.

По каждой номинации принимается не более 10 работ. Файлы загружаются единожды, без возможности последующего редактирования авторами работ.

Конкурсные работы не должны содержать: текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, противоречащие действующему законодательству; нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса изготовления взрывных устройств, употребления алкогольных и наркотических средств, других психотропных веществ; указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах; изображений фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей.

Не допускается использование чужих текстов, видео— и аудиоматериалов (плагиат), за исключением случаев цитирования произведений в допустимых законодательством об авторском праве пределах. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Полная информация о правилах проведения конкурса и пресс-релизы доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет»: http://www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/

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