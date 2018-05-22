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В ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку
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В ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Украина.ру
ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Силы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сорвали попытку украинской армии прорваться и занять позиции в Горловке. Об этом во вторник Донецкому агентству новостей сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"В районе населенного пункта Гольмовский (север Горловки — прим. ТАСС) враг потерял пять убитыми, а также один миномет. И в районе поселка Чигари (к западу от Горловки — прим. ТАСС) украинские террористы вывезли 13 погибших и более 20 раненых", — сказал Басурин, пояснив, что серьезные потери «сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку».
Кроме того, по данным оперативного командования республики, ополчение ДНР уничтожило украинский танк, боевую машину пехоты, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы, с помощью которой украинские военные корректировали огонь артиллерии.
По данным командования республики, за минувшие сутки на горловском направлении обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов, по которым украинские боевики выпустили одиннадцать артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 77 мин калибра 120 и 31 мину калибра 82 мм. Также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия.
Ситуация в Горловке
За последнюю неделю ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. Наибольшая интенсивность обстрелов со стороны украинских войск остается на горловском направлении: обстрелы здесь фиксируются даже в светлое время суток. Так, накануне днем были ранены четыре мирных жителя, всего же за последнюю неделю, а именно с 13 по 21 мая, там погибли четыре человека, 11 получили ранения.
Во вторник украинские СМИ со ссылкой на представителей штаба «операции объединенных сил» сообщили о предпринятых наступательных действиях ВСУ на горловском направлении. «Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево, — приводит издание „Страна. UA“ слова источника. — Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка».
При этом представитель штаба утверждал, что ВСУ «формально не нарушают минских договоренностей». «Высоты вокруг Горловки относятся к так называемой „серой зоне“. И мы имеем полное право занять „серую зону“, такое передвижение наступлением как бы не считается», — заявил офицер ВСУ.
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