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В Петербурге ФСБ проводит обыски в комитете по молодежной политике
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В Петербурге ФСБ проводит обыски в комитете по молодежной политике
АиФ Санкт-Петербург
1 час назад
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АиФ Санкт-Петербург
Силовики начали проверку во вторник, 22 мая. Необходимость оперативных мероприятий связана с расследованием уголовного дела, касающегося государственных заказов.
Сейчас информация уточняется.
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