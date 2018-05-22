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В Петербурге ФСБ проводит обыски в комитете по молодежной политике
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В Петербурге ФСБ проводит обыски в комитете по молодежной политике 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Силовики начали проверку во вторник, 22 мая. Необходимость оперативных мероприятий связана с расследованием уголовного дела, касающегося государственных заказов.
Сейчас информация уточняется.
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